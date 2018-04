« Il était 3 h 10 du matin, j’étais allongé dans mon lit. Un bruit métallique m'a réveillé. Juste après, j’ai eu envie de vomir. Et au même moment, mon fils a eu d'intenses saignements de nez », raconte, sous le couvert de l'anonymat, un diplomate canadien de retour de Cuba.

L’affaire a été dévoilée en août dernier. Une vingtaine de membres du personnel diplomatique américain à Cuba présentent d’étranges symptômes, comme des troubles de l’audition, de l’équilibre et du sommeil, ainsi que des nausées, après avoir entendu des sons dont ils ignoraient la provenance. Ils sont rapatriés aux États-Unis. On leur décèle des lésions cérébrales traumatiques légères.

Les autorités américaines parlent alors d’« attaque acoustique » d'une « nature inconnue ». Washington accuse le régime cubain d'avoir rendu ses diplomates malades. Le gouvernement Castro proteste. L’énigme est totale.

L'affaire est ouvertement débattue par un comité sénatorial présidé par le sénateur Marco Rubio.

Une affaire gardée sous silence

Au Canada, l'histoire ne fait pas grand bruit. Pourtant, huit membres de familles de diplomates canadiens en poste à Cuba sont affligés de symptômes semblables. Au moins quatre d'entre eux ont été diagnostiqués avec une lésion cérébrale traumatique légère.

J'avais des maux de tête, des problèmes de sommeil, des pertes d'équilibre. Une diplomate canadien de retour de Cuba

Pendant des mois, ils n'en parlent pas. La consigne était claire, disent-ils. Mais aujourd'hui, ils veulent raconter publiquement leur histoire, invoquant leur santé et celle des membres de leur famille.

« Parler comporte des risques, mais ces risques en valent la peine, explique un diplomate. C'est pour tous les diplomates canadiens qu'on parle aujourd'hui. On ne devrait pas cacher des informations pendant des mois. La santé et la sécurité devraient passer avant. »

Laissés à eux-mêmes

Même si un médecin a été dépêché à La Havane, les diplomates estiment avoir été laissés à eux-mêmes dans toute cette affaire, le Canada ayant choisi de ne pas rapatrier immédiatement son personnel diplomatique malade de La Havane.

« Je n'ai vu aucun spécialiste pendant six mois et je n'avais aucune idée de quel était mon diagnostic final. Je savais que j'étais malade, même si la Défense avait fermé mon dossier. Et je savais que mes symptômes étaient similaires à ceux des Américains », dit une diplomate.

« Nous n'avons jamais reçu une évaluation concrète, raconte un autre diplomate. Ma femme n'est plus la même : elle oublie beaucoup de choses, elle a des maux de tête et des problèmes d’audition. »

Désespérés, certains de ces diplomates se sont rendus de leur propre moyen à la prestigieuse école de médecine de l'Université de Pennsylvanie afin d’être évalués par les mêmes experts que leurs collègues américains.

Les familles seront rapatriées Faisant le point sur la situation lundi, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il allait rapatrier les membres des familles de ses diplomates travaillant à son ambassade de La Havane. Le gouvernement a changé la désignation de cette dernière pour « poste non accompagné ». Les membres des familles de diplomates sur place seront de retour au pays au cours des prochaines semaines. Le gouvernement a également indiqué que, selon de nouvelles informations provenant de médecins spécialistes canadiens et américains, le mystérieux mal pourrait être un nouveau type de lésion cérébrale. La cause demeure inconnue, ajoute Affaires mondiales Canada, mais pourrait être d’origine humaine.

Selon le Dr Douglas Smith, les États-Unis doivent se préparer à d'autres attaques du genre dans l'avenir. Photo : Radio-Canada

Pour le Dr Douglas Smith, une sommité sur les questions qui touchent les commotions cérébrales, cette affaire demeure mystérieuse. Mais il est clair, selon lui, que c'est le cerveau qui a été visé et qu'il ne s'agit pas d'attaques accoustiques.

Nous ne comprenons pas comment quelqu’un peut avoir les symptômes d’une commotion cérébrales sans avoir eu de commotion. Le Dr Douglas Smith

« Il y a eu un son associé aux symptômes, mais aucun son audible à l'être humain ne peut endommager le cerveau. Lors d'un concert rock, même si les décibels sont très hauts, votre ouïe peut en être affectée, mais pas votre cerveau. Nous pensons que le son coïncide avec quelque chose d'autre qui se passait en même temps », ajoute-t-il.

Une enquête menée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est en cours pour tenter de déterminer ce qui a pu être à l’origine de ces symptômes inhabituels.

D’après un reportage d’Azeb Wolde-Giorghis