Cette cérémonie sera l’occasion pour les familles et les proches de Jaxon Joseph, de Logan Hunter, de Parker Tobin et de Stephen Wack de raconter leurs meilleurs souvenirs d'eux et de parler de leur vie.

Le public est invité à assister à la cérémonie. Les personnes intéressées doivent se procurer des billets sur le site de Ticketmaster.

La place Rogers ouvrira ses portes à 12 heures. La cérémonie commence à 13 heures.

Edmonton pleure les quatre jeunes joueurs

Cette cérémonie permettra de rendre hommage à quatre jeunes Albertains originaires de la région d’Edmonton.

La collision entre une semi-remorque et l’autocar à bord duquel se trouvaient les joueurs de l’équipe de hockey des Broncos de Humboldt a fait 16 morts et 13 blessés, le 6 avril dernier.

Jaxon Joseph, 20 ans, originaire d'Edmonton Photo : Surrey Eagles/Twitter

Jaxon Joseph d’Edmonton, 20 ans, a déjà joué pour les Eagles de Surrey, en Colombie-Britannique, avant de se joindre aux Broncos de Humboldt. Il était un des meilleurs compteurs de la ligue depuis le début des séries.

Parker Tobin était le gardien de but des Broncos. Il était originaire de l'Alberta. Photo : Radio-Canada

Parker Tobin, de Stony Plain, 18 ans, était le gardien de but des Broncos depuis le début de la saison. Auparavant, il était avec les Saints de Spruce Grove et les Thunder de Drayton Valley.

Logan Hunter était un jeune ailier droit dans la formation des Broncos de Humboldt. Photo : La Presse canadienne/HO - Saskatchewan Junior Hockey League

Logan Hunter, 18 ans, avait joué pendant quatre saisons pour les Raiders de St-Albert, près d’Edmonton. C’était un jeune ailier droit pour l’équipe des Broncos.

Stephen Wack était l'un des défenseurs de l'équipe des Broncos de Humboldt. Photo : La Presse canadienne/HO - Saskatchewan Junior Hockey League

Stephen Wack, 21 ans, était originaire de St-Albert. Il occupait la position de défenseurs au sein de l’équipe de hockey de Humboldt.