Ces batteries sont fabriquées sans métaux lourds et se décomposent sans polluer l'environnement.

« Les usines sont certifiées écologiques. Il n’y a aucun produit [utilisé durant la fabrication] dommageable pour la couche d’ozone et aucun produit dommageable lors de l’enfouissement », précise Michel Vézina, l’un des investisseurs dans le projet de Fuji Batteries Canada.

L’entreprise travaille sur ce projet depuis cinq ans. Des tests ont d'ailleurs été réalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des dernières années.