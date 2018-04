La victime, Garnet Walter Williams, a été tuée dans l'appartement de cette femme situé rue McGee à l'été 2016. Une vidéo de surveillance montre que cinq personnes sont entrées dans la résidence, mais que la victime n'en est jamais sortie. Toutes avaient consommé de la méthamphétamine.

Selon les preuves présentées en cour, la victime confectionnait de faux chèques sur un ordinateur lorsqu'un autre homme présent dans l'appartement, Jeremy Lee Allen âgé de 27 ans, s'est fâché contre lui. Miranda Nancy LeClair l'a alors frappé avec un marteau. Jeremy Lee Allen et un autre accusé, Lyle Barrow, 30 ans, ont ensuite battu Garnet Walter Williams, d'après les informations avancées au tribunal.

La cause officielle de la mort n'a pas pu être établie parce que le corps de la victime était grandement décomposé lorsqu'il a été découvert. Miranda Nancy LeClair avait en effet gardé l'homme de 43 ans dans un garde-robe durant quelques jours avant de le transporter jusqu'à une benne à ordure où il a été découvert.

« Pas une journée ne passe sans que cela me hante »

Lors du prononcé de la peine, la femme s'est excusée pour la douleur causée à sa famille et à celle de la victime. Elle a aussi dit que l'alcool avait pris le contrôle de sa vie. Elle a déclaré être plus « sobre » qu'elle ne l'avait été au cours des 12 dernières années grâce à sa participation dans un programme de réhabilitation au sein de la prison.

L'avocate de l'accusée, Wendy Martin White, a aussi souligné à la cour que sa cliente avant été victime d'abus physiques et émotionnels dans sa jeunesse . Elle a entre autres été témoin du viol de sa mère. L'avocate a aussi indiqué que Miranda Nancy LeClair avait été victime de violence conjugale et qu'elle avait été victime d'exploitation sexuelle depuis l'âge de 16 ans afin d'obtenir de la drogue et de l'alcool, soit des produits auxquels elle était dépendante.

La Couronne et la défense ont fait une recommandation conjointe de six ans d'emprisonnement. En raison du temps déjà passé derrière les barreaux, Miranda Nancy LeClair passera 3,5 années dans un pénitencier.

Jeremy Allen est accusé de meurtre au premier degré et Lyle Burrows fait face à une accusation d'homicide involontaire.