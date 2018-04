Des votes de ratification se tiendront dans les différentes usines au cours des prochaines semaines.

Quelque 15 000 travailleurs syndiqués sont concernés par ce contrat type.

« Ce contrat aidera à assurer le renouvellement de la main-d'œuvre, ce qui est un défi majeur pour toutes les usines », a déclaré Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor. « De bonnes conditions de travail et une rémunération équitable aideront nos usines de pâtes et papiers à offrir des emplois attractifs pour la prochaine génération de travailleuses et travailleurs. »

Ce contrat modèle a été négocié à une table commune et inclut les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Il devrait servir de base de négociation pour tous les autres employeurs dans les papetières, les scieries et les opérations forestières.

« Il crée également des investissements locaux dans un contexte où l'industrie est attaquée par les États-Unis », a déclaré le président national d’Unifor, Jerry Dias.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans différents secteurs.