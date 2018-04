Une texte de Martine Coté

Il y a trois ans, je me suis d’abord lancé le défi de réaliser un demi-marathon pour mes 30 ans. Je me suis ensuite défié à ressortir mon pince-nez après 20 ans de retraite de nage synchronisée, à participer à un triathlon olympique en équipe l’an dernier, et le dernier en liste, réaliser le Défi kayak cet été. Bon, je suis peut-être un peu sportive finalement!

Et soyons honnête, pagayer plus de 250 km sur le fleuve entre Montréal et Québec est un défi de taille. Un peu fou même! Mais je me sais capable de le réaliser parce que je serai portée par l’énergie de mes collègues de pagaie, eux qui ont tous leurs histoires, leurs parcours, leurs motivations à relever ce défi. Je serai portée par la beauté insoupçonnée des berges du Québec vues du fleuve, par la compagnie d’Andréanne, mon amie et complice à bord de notre kayak tandem, et bien sûr, par la mission de Jeunes musiciens du monde.

Dans le cadre de mes chroniques matinales à Première heure, avec Claude Bernatchez, je rencontre régulièrement des gens qui se consacrent à faire le bien et le beau autour d’eux. Jeunes musiciens du monde, par le contact avec l’art, crée de la magie dans la vie d’adolescents au parcours parfois sinueux, un sentiment d’appartenance indélébile et une force de poursuivre sa route, dorénavant remplie de musique.

Et je suis très fière de contribuer à cette magie… par mes 100 000 coups de pagaie.