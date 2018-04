Un texte de Andréanne Plante

Non pas que l’aventure ne mérite pas mention, mais c’est plutôt qu’on me définit rarement comme une grande sportive. Un peu (beaucoup) maladroite, que disons je suis plus habile devant un ordinateur qu’en pleine ascension d’une montagne. Je n’étais clairement pas la première choisie pour l’équipe de ballon-chasseur au primaire. Vous voyez le genre… Pourquoi alors le Défi kayak, vous demandez-vous sûrement? C’est ma collègue Martine Côté qui a lancé un peu à la blague : « J’ai envie de faire le Défi kayak! » Nous venions d’entendre le récit invitant de notre collègue et animateur Claude Bernatchez, qui a pris part à l’aventure pendant deux ans. J’ai alors répondu, sans trop réfléchir : « Moi aussi! » Je n’arrive pas encore à m’expliquer comment j’ai pu dire oui aussi facilement. On se rappelle que le sport et moi, ça fait deux. Je sais toutefois que les arts m’ont permis de m’épanouir à l’école et expliquent sans doute pourquoi j’ai été aussi motivée tout au long de mon parcours scolaire. C’est exactement ce que fait Jeunes musiciens du monde, permettre à des jeunes de s’accomplir par la musique. C’est ce que je garderai en tête pour les prochaines semaines. Parce qu’au-delà du défi, il y a la cause.

Je vous invite donc à nous suivre dans cette épopée sur le fleuve et, surtout, dans les hauts et les bas de notre préparation. J’espère que mes maladresses vous feront rire à l’occasion et que notre parcours vous inspirera à vous dépasser également. Ce ne sera pas facile, je sais qu’il y aura des moments de découragement, mais nous y arriverons.

Et finalement, vous savez quoi? Mon entourage a très bien réagi lorsque je leur ai annoncé que j’allais consacrer les prochaines semaines à m’entraîner pour le Défi kayak. Ce n’est peut-être pas une idée si farfelue en fin de compte! On s’en reparle après le 100 000e coup de pagaie ;-)