En septembre 2017, Ahmedsadiq Elmmi, un élève de maternelle, est mort après avoir été trouvé inanimé près de l'étang. Il avait échappé à la surveillance des adultes présents dans la cour de récréation.

En mars 2018, la famille du jeune garçon a intenté une poursuite alléguant que le conseil scolaire et la Ville de Saskatoon avaient été négligents.

Un examen de sécurité

Après le décès d'Ahmedsadiq, la Ville a lancé un examen de sécurité de ses bassins d'eaux pluviales, en mettant l'accent sur les étangs situés près des écoles.

L'administration municipale recommande la construction d'une clôture partielle entre l'étang Dundonald et un sentier pour en rendre l'accès plus difficile.

Une clôture qui entourerait l'ensemble de l'étang a été déconseillée, car elle ne permettrait pas l'accès pour l'utilisation récréative de l'étang.

Des recommandations

Le rapport recommande des changements à tous les bassins d'eaux pluviales de la Ville, y compris des images plus grandes sur les panneaux existants, la localisation des nouveaux étangs à une distance sécuritaire des écoles et l'utilisation des routes ou des bâtiments comme barrières entre les étangs et les écoles.

Le rapport estime que le coût de la clôture de l'étang près de l'École Dundonald s'élèverait à environ 63 000 $, y compris 5600 $ de plus pour l'élimination à la main des mauvaises herbes et le déneigement autour de la clôture.

La question sera traitée au Comité permanent des politiques sur l'environnement, les services publics et les services généraux de Saskatoon.