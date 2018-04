Nom : Claude Bernatchez, animateur de l'émission Première heure

Âge : 53 ans

Nombre de sorties en kayak avant de réaliser le Défi kayak : quelques expériences touristiques seulement

Année(s) de participation : 2015 et 2016

Pourquoi aviez-vous décidé de participer au Défi kayak?

Parce que je suis influençable. Pour la première édition, en 2015, Mathieu Fortier cherchait des participants qui pourraient donner un peu de visibilité à son projet de fou. Il a été rassurant sur ma capacité de pagayer pendant quatre jours alors que je n'avais qu'une expérience très limitée du kayak de mer. Et puis soyons francs, quand on me propose un défi physique et une expérience nouvelle, j'ai plutôt tendance à plonger.

Pourquoi croyez-vous en la mission de Jeunes musiciens du monde?

On oublie que les activités culturelles et l'enseignement de la musique peuvent avoir le même effet sur des jeunes que les programmes sport-études ou les activités sportives en général. Ce sont des vecteurs de persévérance scolaire, d’intégration, de développement et de socialisation positive. Ado, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai passé quelques semaines dans un camp musical. Les deux types m'ont beaucoup appris. Merci JMM de rendre la musique accessible à tous.

Racontez-nous une anecdote cocasse...

Une équipe de kayakistes avait l'habitude de faire circuler sur le fleuve un flasque contenant un élixir magique (hum! hum!). Le précieux flacon s'est retrouvé à l'eau juste à côté de mon kayak et coulait vers le fond. N'écoutant que mon courage, je me suis penché, penché et encore trop penché pour le récupérer. À ce jour, je reste probablement le seul participant au Défi kayak à avoir fait chavirer son embarcation.

Qu'avez-vous trouvé le plus difficile?

Avoir mal aux fesses et aux cuisses. Contrairement à ce que je croyais, ce ne sont ni les bras ni les muscles du haut du corps qui ont le plus souffert. La position assise dans un kayak devient inconfortable alors qu'on passe de très longues heures sur le fleuve. Heureusement, les pauses fréquentes permettent de s'étirer un peu et parfois même de sortir de son kayak pour se rafraîchir dans l'eau du fleuve et se dégourdir les jambes.

Quel moment restera à jamais gravé dans votre mémoire?

Y en a top pour choisir. La fébrilité du départ le premier jour, une journée trop longue qui prend fin avec un coucher de soleil exceptionnel pendant les derniers coups de pagaie, les discussions autour du feu, les encouragements des autres kayakistes, les badauds le long du fleuve qui vous encouragent au passage, les rencontres humaines, l'émotion de l'arrivée à Québec.

Quels conseils nous donnez-vous?

Préparez-vous bien et choisissez un défi à la hauteur de vos capacités. La formation de base en kayak est essentielle. Et idéalement, prévoyez une longue sortie de quelques heures pour que votre corps et votre tête sachent un peu ce qui les attend pendant quatre jours sur le Saint-Laurent.