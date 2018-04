Tony Idara Schwimmer est originaire de Winnipeg et soutenait férocement les Jets avant le déménagement de l'équipe à Phoenix en 1996. Il a alors décidé de bouder la Ligue nationale de hockey avant de renouer avec elle en 2002 lorsqu'il a déménagé à Minneapolis pour soutenir le Wild du Minnesota.

Au retour des Jets à Winnipeg, le barman a troqué le vert et rouge du Wild pour le bleu et blanc de l'équipe manitobaine. Sans le savoir, il a recommencé à soutenir la même équipe que sa mère biologique.

Louise Tower est originaire de Gimli, mais vit maintenant à Weslaco au Texas. Elle a profité de changements à la loi sur l'identité des enfants adoptés pour découvrir le nom de son enfant et a tenté de le contacter en lui envoyant une lettre.