Un texte d'Isabelle Maltais

Ainsi, lorsque 1573 des 1850 places d’hébergement temporaire disponibles seront occupées, le fédéral devra leur trouver un nouveau refuge. Actuellement, les quatre centres montréalais sont occupés à 71 %.

Québec dit vouloir ainsi se donner une marge de manoeuvre pour pouvoir accueillir les demandeurs d’asile réguliers qui arrivent aux frontières, donc qui possèdent un visa pour entrer au Canada.

Actuellement, lorsqu’un demandeur d’asile irrégulier arrive des États-Unis à la frontière québécoise, en général à Lacolle, il est pris en charge par des agents fédéraux, qui initient notamment une enquête de sécurité à son sujet. Cette personne est ensuite envoyée par autobus dans l’un des quatre centres d’hébergement temporaire qui existent à Montréal et est alors prise en charge par la province.

Québec affirme toutefois qu’il ne peut plus répondre à la demande, étant donné l’importante hausse du nombre de demandeurs d’asile irréguliers arrivés depuis l’été dernier, un nombre qui ne cesse d’augmenter.

Il demande notamment à Ottawa de mieux les répartir dans les différentes régions du Canada, dans des endroits « où les ressources sont disponibles pour accompagner ces derniers ».

En conférence de presse, le ministre de l’Immigration, David Heurtel, accompagné de trois de ses collègues, a indiqué que 3500 demandeurs d’asile sont arrivés au Québec entre 2012 et 2016. Ce nombre est passé à 25 000 en 2017. De ces 25 000 personnes, 75 % étaient en situation irrégulière.

Le ministre souligne de plus que 50 % des demandeurs d’asile irréguliers sont entrés au Canada par le Québec.

Et les estimations pour l’année 2018 sont encore plus importantes. Déjà, trois fois plus de migrants sont arrivés au Québec depuis le 1er janvier que pour la même période l’an dernier.

Selon M. Heurtel, le Québec a atteint les limites des services qu’il peut offrir aux demandeurs d’asile, notamment en matière de prestations de services de santé, de services sociaux et d’éducation, et ne peut pas en faire plus.

Le Québec est prêt à faire sa part du point de vue humanitaire, mais l’atteinte du point de saturation de nos services doit également être considérée. Pour le gouvernement du Québec, ce point est sur le point d’être atteint. Le ministre de l'Immigration du Québec, David Heurtel

Les services des infirmières et des travailleurs sociaux seraient particulièrement sollicités par cette nouvelle affluence. Et plus de 2500 enfants migrants ont été admis dans les commissions scolaires de la région de Montréal l’an dernier.

Un champ de compétences fédérales

Le gouvernement Couillard rappelle, par la voix de son ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, que « la gestion des demandes d’asile relève des compétences législatives fédérales ». Il demande donc que « l’accompagnement des demandeurs durant l’étude de leur demande » soit assumé par le fédéral.

Quant au ministre de l’Immigration, il note qu’une demande d’aide financière de 146 millions de dollars a été déposée au gouvernement fédéral en mars pour payer les frais encourus en 2017 par la présence de tous ces demandeurs d’asile, demande qui n’a pas reçu de réponse jusqu’ici.

Mais il indique que ce n’est pas l’argent qui est concerné ici.

Québec demande plutôt à Ottawa de revoir sa façon de faire en matière d’accueil des demandeurs d’asile.

La nouvelle réalité en matière de migrants exige des nouvelles façons de faire. Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement fédéral pour développer de nouvelles solutions. Mais le statu quo n’est pas acceptable. Le ministre de l'Immigration, David Heurtel

Québec demande donc au fédéral de mieux répartir les demandeurs d’asile à travers le Canada, selon les ressources disponibles.

Mais cette demande n’est pas que question de pénurie de ressources, car comme l’indique le ministre Heurtel, « les informations que nous avons laissent entendre que beaucoup de demandeurs d’asile qui arrivent au Québec veulent s’installer ailleurs au Canada ».

« Si la personne ultimement veut aller ailleurs au Canada, pourquoi tout le traitement de la demande d’asile, qui peut prendre jusqu’à cinq ans, se ferait à Montréal? », se demande David Heurtel

Québec demande justement à Ottawa de traiter ces demandes plus rapidement. Selon la loi fédérale, celles-ci devraient être traitées dans un délai de 60 jours. Mais « aujourd’hui la première audition d’un dossier se fait après 20 mois. Et je ne vous parle pas de la décision », commente Jean-Marc Fournier.

Le gouvernement québécois demande également au fédéral d’accorder plus rapidement aux demandeurs d’asile des permis de travail. Le système a déjà été amélioré, le temps d’attente étant passé de trois mois à trois ou quatre semaines, mais Québec aimerait un système encore plus rapide.

Le gouvernement indique qu’il serait prêt à accueillir nombre de ses demandeurs d’asile en régions, aux prises avec une pénurie de main-d’œuvre. Plusieurs entrepreneurs auraient d’ailleurs fait part de leur intérêt pour cette force de travail. Il indique toutefois que là encore, tout est question de ressources, et qu’il n’est pas possible d’envoyer un autobus plein à Val-d’Or si le gouvernement fédéral ne l’aide pas à mettre en place un système pour bien accueillir ces travailleurs.

Le ministre de l’Immigration, David Heurtel, sera à Ottawa mercredi pour discuter de ces demandes.

Le PQ estime qu’il est un peu tard

En entrevue à RDI après la conférence de presse des ministres libéraux, la porte-parole péquiste en matière d’Immigration, la députée Catherine Fournier, a déploré que le gouvernement Couillard ait attendu aussi longtemps avant de faire ces demandes au gouvernement fédéral.

« On déplore que les actions n’aient pas été posées au moment où les migrants ont commencé à arriver au Québec de façon massive. Parce que là on est dans l’urgence. On doit guérir, mais le rôle d’un bon gouvernement, d’un gouvernement responsable, ce serait de prévenir », a-t-elle déclaré.

« On pense que ça aurait dû être fait depuis plusieurs mois », a-t-elle poursuivi.

Selon Mme Fournier, le Parti libéral ne met pas assez de pression sur Ottawa dans ce dossier.

Elle affirme qu’un Parti québécois au pouvoir convoquerait automatiquement une rencontre avec Justin Trudeau sur le sujet, notamment pour obliger Ottawa à apporter une contribution financière juste.