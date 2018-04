Un texte de Louis Garneau

Les employeurs semblent se retrouver devant l'inconnu, tandis que le cannabis pourrait être légalisé dès l'automne.

La conseillère en management Nancy Doucet souligne que les employeurs veulent démystifier leurs droits et obligations, ainsi que ceux de leurs employés.

À l'émission Bonjour la Côte, elle a fait valoir que la productivité et la sécurité en milieu de travail posent problème, car le cannabis est plus difficile à détecter que l'alcool, par exemple.