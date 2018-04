La cheffe néo-démocrate Andrea Horwath a dévoilé le programme électoral de son parti, lundi. Celui-ci comprend un plan pour les garderies de la province dans lequel la moyenne des Ontariens paierait 12 dollars par jour par enfant. Le parti n'a cependant pas dévoilé de plan précis par tranche de revenu.

Le NPD s’engage du même coup à augmenter le nombre d’éducateurs et d’éducatrices en garderie ainsi qu'à hausser leur salaire.

Le programme du NPD Photo : Radio-Canada/Claudine Brulé

Pour payer pour ses promesses, le NPD entend hausser les impôts pour les plus nantis, de l’ordre de 1 % pour les Ontariens qui ont un salaire annuel de plus de 220 000 $ et par 2 % pour ceux qui gagnent plus de 300 000 $.

Le NPD veut de plus hausser l’impôt sur les profits des entreprises de 11,5 % à 13 %.

Le plan néo-démocrate comprend aussi une « taxe de luxe » de 3% à l’achat de véhicule de 90 000 $ et plus.

Autre promesse : l’équipe d’Andrea Horwath promet de transformer tous les prêts étudiants offerts par la province en bourses et d'annuler les dettes de ceux qui doivent rembourser un prêt étudiant qui avait été reçu de la province.

Peu d’engagements pour la francophonie

Côté éducation, le NPD réaffirme son engagement envers l’Universite de l’Ontario français. C’est l’unique promesse ferme pour les francophones de l’Ontario. Les documents de la plateforme électorale soulignent un désir de protéger et d’étendre l’accès aux services de santé en français, mais dans plus de détails.

Plus de détails à venir