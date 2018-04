Elle compte y consacrer une somme de 1,176 milliard de dollars, soit près de 490 millions de plus que l'an dernier. Ce montant sera réparti comme suit :

Voirie : 542 millions

Eau (aqueducs, égouts, grands projets et usines) : 538 millions

Aménagement de rues (grands projets) : 96 millions

Parmi ces projets, on trouve le réaménagement des rues Sainte-Catherine (entre Bleury et Mansfield), Saint-Hubert (entre Bellechasse et Jean-Talon) et Peel (entre Des Pins et Sherbrooke), de même que les travaux préparatoires pour le SRB-Pie-IX, et la création d'une « vélorue » sur la rue Saint-André entre Cherrier et Laurier.

Augmenter la part du vélo

L’administration Plante veut mettre fin à l’habitude de « refaire systématiquement à l’identique », a indiqué par communiqué Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme au comité exécutif. « Nous revoyons tous les projets afin d’identifier les façons de les bonifier pour faire une place prépondérante à la mobilité, à la sécurité et à l’expérience de l’usager », a-t-il ajouté.

L’administration veut que 15 % des déplacements dans les quartiers centraux se fassent à vélo d’ici 10 ans.

« Les concepts d’aménagement sont tous revus afin de voir comment favoriser ce transfert, que ce soit par la révision des limites de vitesse dans certaines rues, la mise aux normes de feux de circulation ou le réaménagement d’intersections », a précisé Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable et aux transports actifs au comité exécutif, dans le même communiqué.

La prise d'eau brute de l'usine de production d'eau potable Atwater sera sécurisée. Photo : Radio-Canada/Mathieu Dion

Pendant cette année qui promet d’être riche en cônes orange, la Ville assure qu’elle portera une attention particulière à la gestion des chantiers et de la circulation, ainsi qu’aux communications avec le public.

