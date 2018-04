Les inscriptions sont en ce moment ouvertes pour le programme qui irait de la maternelle à la 3e année. Le curriculum scolaire manitobain y sera enseigné à moitié en anglais et à moitié en tagalog.

Le directeur général de la division scolaire, Brian O'Leary, précise toutefois qu'un nombre d'élèves minimum doit être atteint avant le 30 avril prochain pour obtenir le feu vert de la province. Chaque année scolaire doit avoir environ 18 élèves.

Porfiria Pedrina est enseignante et présidente de l'Association des employés philippins de Seven Oaks. Elle précise que le tagalog sera la langue d'enseignement en musique, en art, en éducation physique et en sciences humaines.

L'accent sera mis sur la culture et l'histoire philippine. Porfiria Pedrina, enseignante et présidente de l'Association des employés philippins de Seven Oaks

Des formulaires se trouvent dans toutes les écoles que fréquentent les enfants de la Division scolaire Seven Oaks. Quinze élèves sont déjà inscrits pour la maternelle et la 1re année.

Une population qui veut conserver ses racines

Winnipeg comprend une population de plus de 76 000 personnes d'origine philippine selon le recensement de 2016.

Ivy Lopez Sarmiento est mère de jumelles et a pris part à l'effort collectif pour la création du programme. Pour elle, l'immersion sera bénéfique à la communauté et permettra de créer un lien entre les plus jeunes et leur culture d'origine. Elle veut que ses filles, qui sont nées au Canada, conservent leur identité et qu'elles soient fières d'être philippino-canadiennes.

Je suis [une immigrante] de la deuxième génération et mon mari aussi. Nos filles n'ont pas vraiment d'occasions de comprendre et d'apprendre la langue [à la maison]. Ivy Lopez Sarniento, mère d'origine philippine

Ses parents ont immigré au Manitoba à la fin des années 1970 et elle aurait aimé qu'un tel programme existe lorsqu'elle était enfant. Ivy Lopez Sarmiento dit qu'elle comprend la langue et peut parler lentement en tagalog, mais qu'elle aimerait être plus à l'aise.

Elle espère d'ailleurs pouvoir un jour visiter son pays d'origine avec ses filles pour qu'elles puissent créer un lien avec leur culture et leur identité.