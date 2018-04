Il s’agit d’un système météorologique qui s’approche lentement depuis le sud-ouest des Grands Lacs.

Cette neige devrait commencer à s’estomper dans la nuit de lundi à mardi, à mesure que la tempête se déplacera vers le Québec.

La majorité du Nord-Est de la province fait l’objet d’un avertissement de tempête hivernale ou de pluie verglaçante. Photo : Environnement Canada

Quelques régions seront épargnées de cette neige, mais les automobilistes ne sont pas au bout de leur peine, alors que North Bay, Nipissing Ouest, New Liskeard et Temagami sont sous le coup d’un avertissement de pluie verglaçante.

La région de Kirkland Lake recevra du grésil et de la neige dont l’accumulation pourrait atteindre 25 cm d’ici minuit.

Pour le Grand Sudbury et ses environs, c’est un bulletin météorologique spécial qui est en vigueur.

« Vous avez un peu de grésil, pas beaucoup de pluie verglaçante, un peu de neige, un petit peu de tout », a expliqué le météorologue Étienne Grégoire.

Tempêtes plus intenses

Est-ce que les changements climatiques sont responsables de cette météo capricieuse?

« On ne peut pas vraiment lier un événement particulier aux changements climatiques. Mais ce qu’on commence à voir ce sont des systèmes plus forts, plus intenses, plus gros. Ça semble être la tendance », conclut le météorologue.