Les abrasifs et les crampons sont de mise lundi matin, dans la région de Montréal, où les rues et les trottoirs sont recouverts de verglas en raison d’une tempête printanière qui balaye le sud de l’Ontario, le Québec et les Maritimes.

Pratiquement toutes les commissions scolaires de Montréal, Laval, Lanaudière, les Laurentides et de la Montérégie ont fermé leurs écoles pour la journée.

Consultez notre outil sur les fermetures d’écoles pour en savoir davantage.



Prudence sur les routes et les trottoirs

L'heure de pointe matinale et le retour de fin de journée s'annoncent également difficiles pour les automobilistes, qui devront composer avec des routes partiellement glacées et des accumulations d'eau parfois importantes sur la chaussée.

Jusqu'en fin de journée

Environnement Canada prévoit des accumulations de verglas entre 5 et 20 millimètres d’ici lundi soir pour Montréal. Les précipitations se poursuivront ensuite sous forme de pluie jusqu’à mardi soir, selon l’agence fédérale.

Les vents parfois violents et le verglas ont provoqué de nombreuses pannes d’électricité au cours de la nuit qui ont laissé plus de 5000 foyers sans électricité dans la région de Montréal. Les équipes d’Hydro-Québec, qui avaient prévu le coup, sont à pied d’œuvre pour rétablir rapidement le courant.



Vols annulés à Montréal-Trudeau et à Ottawa

Plusieurs vols qui partent de l’aéroport Montréal-Trudeau sont annulés ce matin. Le même constat s’applique du côté de l’aéroport d’Ottawa. À l’aéroport de Québec, certains départs ont été annulés.

Consultez les sites web de vos aéroports avant de vous y rendre.