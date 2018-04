Il affirme que la faute en revient aux ordres professionnels qui ont adopté cet examen d’accréditation, le NCLEX-P, conçu aux États-Unis et traduit dans un « mauvais français ».

« Le problème est du côté des ordres professionnels. Ce sont les ordres professionnels en science infirmière à l’échelle canadienne qui ont décidé de se tourner vers un examen américain et cet examen-là, malheureusement, ne tient pas compte du contexte canadien et plus spécifiquement du contexte francophone », a-t-il affirmé en entrevue à l’émission Le Réveil Nouveau-Brunswick de Radio-Canada.

Jacques Paul Couturier, recteur par intérim de l'Université de Moncton Photo : Courtoisie/Université de Moncton

Nous rapportions, en fin de semaine, le cas de Stéphanie Noël, une jeune diplômée en science infirmière de l’Université de Moncton qui a échoué à neuf reprises à l’examen NCLEX-P et qui a dû se résoudre à reprendre ses études dans un autre domaine, après avoir dépensé 76 000 $ pour obtenir son baccalauréat en science infirmière.

Son cas est loin d’être isolé. Les taux d'échec à l'examen NCLEX-RC sont très élevés à l'Université de Moncton.

Stéphanie Noël a échoué neuf fois à l'examen d'entrée de la profession d'infirmière au N.-B. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

La faute en revient uniquement à l’examen, selon Jacques-Paul Couturie, même si Stéphanie Noël a reproché à l’université « de ne pas avoir tenté de savoir si tous les outils étaient à notre disposition ».

« C’est une situation sur laquelle, l’Université de Moncton, nous n’avons pas de contrôle, déclare Jacques-Paul Couturier. Nous formons d’excellents étudiants en science infirmière. Notre programme d’éducation est très solide. Il a reçu l’agrément complet il n’y a pas longtemps encore. »

Poursuivre les discussions

La solution réside, selon lui, dans la poursuite des discussions avec les ordres professionnels des infirmières et infirmiers et avec les élus qui sont tout aussi concernés par ce problème, selon lui, parce qu’il manque d’infirmières dans la province.

L'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick avait assoupli les règles entourant l’examen, en décembre 2015, pour tenter d’améliorer le taux de succès des finissants en science infirmière. Elle leur permettait de reprendre l’examen à de multiples reprises pendant deux ans.

Mais des problèmes perdurent, rapporte Stéphanie Noël. Elle déplore notamment que la documentation pour se préparer à l’examen ne soit disponible qu’en anglais.