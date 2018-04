La longueur de la corde entre une bouée principale et une bouée secondaire ne pourra dépasser six mètres et demi (6,4m). Les pêcheurs devront aussi déclarer tout engin de pêche perdu.

Pêches et Océans Canada rappelle aux pêcheurs qu'ils doivent garder une distance minimale de 100 mètres avec une baleine franche.

Ils doivent également communiquer avec le réseau Urgences mammifères marins s'ils observent une baleine empêtrée dans des cordages.

Des oursins élevés par Gaston Bérubé à Rimouski Photo : Radio-Canada/Michel Harvey

La saison de pêche s'échelonnera sur une période variant entre 23 et 30 semaines dans les 15 différentes zones du Québec.

Elle est déjà commencée dans les zones du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et à l'ouest de la Côte-Nord. Aux Îles-de-la-Madeleine, la pêche au buccin débutera le 7 mai.

Ce nouveau plan de pêche est valide pour les trois prochaines saisons et se terminera en 2020.