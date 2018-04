Plus de 11 000 clients sont privés d'électricité en Outaouais. Il s'agit d'une des régions les plus touchées au Québec avec la Montérégie et les Laurentides.

De l'autre côté de la rivière, environ 500 clients n'ont pas d'électricité, essentiellement dans le secteur de Gloucester-Southgate, au sud-est d'Ottawa.

Annulation du transport scolaire

Le transport scolaire est annulé pour les écoles publiques et catholiques du comté de Renfrew ainsi que pour le conseil scolaire Upper Canada et le Catholic District School Board of Eastern Ontario.

Le transport scolaire est annulé pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publics et catholiques à Ottawa et pour les écoles francophones et anglophones des conseils scolaires publics et catholiques à Carleton Place, Merrickville, Kemptville, Brockville et Pembroke.

16 avril 2018. Le transport scolaire est ANNULÉ aujourd'hui (toutes les régions). Les écoles demeurent ouvertes. — Consortium de l'Est (@Consortium_Est) April 16, 2018

Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Vols retardés et annulés

Du côté de l'aéroport international d'Ottawa, plusieurs dizaines de vols sont annulés ou retardés lundi matin.

Bon nombre de vols sont annulés ou retardés lundi matin à l'aéroport d'Ottawa en raison des conditions météorologiques. #iciottgat pic.twitter.com/HFLpGGLwDe — ICI Ottawa Gatineau (@iciottgat) April 16, 2018

Plus de précisions sont disponibles sur le site Internet de l'aéroport.

La tempête se poursuit

Environnement Canada a publié dimanche un avertissement de pluie verglaçante. Des averses de pluie verglaçante sont prévues lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi.

« Conjointement, de 5 à 10 mm de verglas et des vents du nord-est soufflant en rafales de 50 à 60 km/h pourraient occasionner des pannes d'électricité en raison de branches cassées et de lignes électriques tombées », précise le site Internet.

L'agence conseille aux automobilistes de « retarder tout déplacement non essentiel jusqu'à ce que les conditions s'améliorent » et de prendre garde « aux branches et aux câbles électriques qui pourraient se briser sous le poids du verglas. »

Plus de détails à venir