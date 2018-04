Les précipitations se poursuivront au Québec jusqu’à mardi soir. L’imposant système dépressionnaire se dirigera progressivement vers l’est.

Dans la région de Montréal, le grésil a rapidement fait place au verglas en soirée et pendant la nuit de dimanche à lundi. Il pourrait tomber jusqu’à 10 millimètres de verglas.

L'heure de pointe matinale de lundi pourrait être difficile pour les automobilistes, de même que le retour à la maison en fin d'après-midi, si les températures demeurent autour du point de congélation. La pluie verglaçante pourrait toutefois se changer en pluie si le mercure grimpe.

Les vents devraient aussi compliquer la situation le long de la vallée du Saint-Laurent, selon le météorologue d'Environnement Canada, Simon Legault.

Du côté de Québec, les automobilistes pourraient connaître une heure de pointe difficile lors du retour à la maison, car le grésil devrait se changer en pluie verglaçante plus tard lundi, indique M. Legault.

Dans les régions plus au nord du Québec, on attend plus de 15 centimètres de neige.

Le ministère des Transports assure que tout au long des précipitations, les équipements nécessaires seront déployés sur le réseau routier. Il adaptera ses opérations de déneigement et de déglaçage en fonction de la nature et de l'intensité des précipitations.

Plusieurs vols annulés à Montréal-Trudeau et à Ottawa

Plusieurs vols qui partent de l’aéroport Montréal-Trudeau sont annulés ce matin. Le même constat s’applique du côté de l’aéroport d’Ottawa. À l’aéroport de Québec, certains départs ont été annulés.

Consultez les sites web de vos aéroports avant de vous rendre.

À 3 h, environ 18 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’électricité. La Montérégie (9658 clients), l'Outaouais (7736 clients) et les Laurentides (1306 clients) étaient les régions principalement touchées.

Avec les chutes de verglas, cette situation pourrait évoluer.

Il faudra également surveiller les commissions scolaires. Le transport des élèves pourrait être perturbé ce matin.

Les provinces de l’Atlantique aussi touchées

Les conditions météorologiques seront difficiles pour les provinces maritimes à compter de lundi.

Selon Simon Legault, le nord du Nouveau-Brunswick pourrait recevoir de 10 à 15 millimètres de pluie verglaçante, alors que le sud de la province et la Nouvelle-Écosse connaîtront d'importantes quantités de pluie.

La pluie verglaçante commencera à tomber sur l'Île-du-Prince-Édouard tôt mardi matin et sur le sud-ouest de Terre-Neuve mardi soir.

La Nouvelle-Écosse sera la province de l'Atlantique qui sera la moins touchée par le verglas, précise M. Legault.

Des milliers de clients privés d’électricité en Ontario

Dans la nuit de dimanche à lundi, Hydro One recensait 406 pannes d’électricité touchant plus de 62 000 clients en Ontario. Pour une deuxième journée consécutive, la pluie verglaçante et le grésil ont fait d’importants dommages.

Hydro One a indiqué que des équipes supplémentaires avaient été appelées en renfort afin de s'occuper des pannes causées, pour la majorité d'entre elles, par des chutes d'arbre ou des bris de poteaux.

L'aéroport Billy-Bishop, au centre-ville de Toronto, a annulé tous les départs. Un seul avion y a atterri pendant toute la journée. À l'aéroport international Pearson, le nombre d'annulations a dépassé les 600.

La Police provinciale de l'Ontario a compté environ 750 accidents sur les autoroutes de la région torontoise dans la seule journée de samedi. La tempête en a provoqué environ 700 autres, dimanche. Elle ne signale toutefois pas de décès.