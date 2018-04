La comédie, qui doit traiter du sujet de la maladie mentale, n’est pas encore entièrement financée. Pourtant, les caméras doivent se mettre à tourner en mai prochain, pour une première prévue en janvier 2019, dans moins d’un an, à la Place des Arts de Montréal.

« Je vais être vraiment honnête, c’est le truc que j’ai fait dans ma vie qui me fait le plus peur », a affirmé Adib Alkhalidey au sujet de leur projet de comédie.

Le duo d’humoristes fait appel à la générosité du public via le sociofinancement. Ils espéraient amasser 80 000 $ en 60 jours. À 40 jours de la fin de la campagne, dimanche soir, ils avaient atteint 60 % de leur objectif.

Leur démarche est loin d’être traditionnelle dans le milieu du cinéma, où l’on compte plus souvent sur l’appui des organismes culturels gouvernementaux. Loin de vouloir jeter la pierre à ces derniers, les humoristes croient toutefois qu’ils étaient tout simplement trop pressés de réaliser leur film rêvé.

« Ce projet-là c’était urgent pour nous de le faire, et des fois les processus peuvent être très, très longs, explique Adib Alkhalidey. On a décidé de travailler ce projet comme on a travaillé tous nos projets web par le passé, c’est-à-dire dans l’urgence, sans trop se poser de questions. »