Depuis huit ans, la directrice de l’école La Belle Cloche, Maryse Chapman attend sa nouvelle école avec impatience.

L’établissement scolaire qui a coûté plus de neuf millions de dollars a finalement été terminé avec près d’un an et demi de retard. « Je bouillonne d’excitation, parce que je vois la fin arriver, se réjouit Maryse Chapman. Un déménagement est une grosse étape pour nous. Ça fait huit ans que je suis impliquée dans le projet. »

La directrice de l’école La Belle Cloche, Maryse Chapman, espère que le nouvel établissement scolaire sera aussi un centre communautaire vibrant d'énergie. Photo : Radio-Canada

De nouveaux espaces sont prêts pour accueillir les élèves. L’école compte six classes pour le niveau primaire et quatre salles régulières du côté du secondaire.

En plus, les élèves bénéficieront d’un local de science, d’une cafétéria et d'une salle de spectacles.

Maryse Chapman croit que l'édifice facilitera la vie du personnel scolaire. « Je suis fière de mon école », conclut-elle.

Avec les informations de Julien Lecacheur