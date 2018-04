Un reportage de Laurence Gallant

Le couple Séguin-Bilodeau était de passage à Trois-Pistoles pour participer au gala du club de patinage artistique Les Étincelles. Un moment fort en symboliques pour le patineur olympique et vice-champion canadien senior en couple Charlie Bilodeau qui a donné ses premiers coups de patin sur cette même glace, il y a plus de 20 ans.

La relève semblait d’ailleurs plus enthousiaste qu'intimidée face à la présence des deux champions.

Charlie vient de Trois-Pistoles et il est allé aux Olympiques... c'est extraordinaire! Anne-Sophie Ouellet, jeune patineuse

Alyson Saint-Jean, jeune patineuse de Trois-Pistoles Photo : Radio-Canada

Ça me dit que moi aussi, je vais peut-être être capable de me rendre loin. Fanny Dumont, jeune patineuse

C'est le fun, ça va m'encourager et je vais me dire « ah, ils sont là »! et je vais essayer d'être fière de moi! Alyson Saint-Jean, jeune patineuse

Dimanche, le Centre local de développement des Basques a nommé Charlie Bilodeau ambassadeur de la MRC des Basques : une façon de réaffirmer la fierté que suscitent ses succès, mais aussi de souligner le désir du patineur à faire rayonner Trois-Pistoles et les environs.

Julianne Seguin et Charlie Bilodeau aux mondiaux de Milan Photo : Associated Press/Luca Bruno

D'après la conseillère en développement et à la promotion touristique du CLD des Basques, Julie Lamer, Charlie Bilodeau a suscité toute une fierté chez les gens de la région, d'autant plus qu'il fait rayonner la région partout où il passe, en parlant sans gêne de son amour pour son coin de pays.

C'est qu'un début, on l'a nommé comme ambassadeur cette année, mais c'est qu'un début. Charlie va toujours rester proche de nous, c'est un jeune qui a Trois-Pistoles et les Basques tatoués sur le cœur, c'était vraiment une évidence pour nous. Julie Lamer, conseillère en développement et à la promotion touristique du CLD des Basques

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions d’ambassadeur des Basques, Charlie Bilodeau participera à différentes activités de promotion pour la région, dont une capsule web pour le compte du Blog des Basques et de Tourisme les Basques.

Le patineur pistolois croit qu'il s'agit d'un juste retour du balancier, après avoir été si bien soutenu par la communauté, au fil de son parcours :

C'est une région où il y a des trucs qui foisonnent, il y a des gens qui ont de l'ambition et rien ne peut nous arrêter, vraiment. Charlie Bilodeau, patineur olympique

« C'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas atteindre de grands rêves, et si je suis capable de porter ce message-là aux jeunes et de les motiver à croire vraiment et d'aller au bout de leurs ambitions bien, je vais le faire du mieux que je peux », ajoute-t-il.

De jeunes patineurs en spectacle à Trois-Pistoles Photo : Radio-Canada

Charlie Bilodeau compte autrement mettre toute la gomme dans les prochaines années pour atteindre le podium, aux Jeux olympiques de 2022, à Pékin.