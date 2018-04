Un texte de Marc-Olivier Thibault

Au total, 75 équipes, représentant des communautés autochtones de partout au Québec et même de l'Ontario, ont pris part à l'événement. Par ailleurs, pour une première fois dans l'histoire de la compétition, une équipe mohawk de la communauté de Kahnawake participe à l'événement.

C'est que le ballon sur glace est très populaire chez les Premières Nations selon le membre du comité organisateur du tournoi, John Mowatt.

« Je te dirais que chez les Premières Nations, c'est encore très populaire. On a regardé l'autre jour les tournois qui existaient dans les autres communautés et le ballon-balai se retrouve beaucoup dans les communautés autochtones », explique-t-il.

Participants au 29e tournoi de hockey mineur et de ballon sur glace de Pikogan. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

Le bénévole au tournoi depuis une dizaine d'années, Rex Mckenzie, partage cette opinion.

Il aime beaucoup assister au match de sa fille qui participe cette année à la compétition. « Ah oui, c'est très populaire le ballon-balai, ça se joue dehors dans la maison, dans les cours », selon le père de famille.