« Il y a beaucoup de gens dans la région qui ne savent pas que Chezzetcook existe et que c'est un village acadien », explique Beverly Hugli, résidente de cette communauté à l’est d’Halifax.

Dans cet ancien village acadien, la langue française s'est perdue au fil du temps. Une tendance qui semble maintenant se renverser.

De nombreux adultes suivent des cours de français. Ils désirent parler la langue de leurs ancêtres avec leurs enfants. Et ces derniers fréquentent l'École des Beaux-Marais, un établissement francophone.

« On a installé (...) une école française il y a 8 ans et déjà ils font une demande pour un agrandissement d’école ou une nouvelle école », dit Darrell Samson, député fédéral de Sackville—Preston—Chezzetcook.

La communauté a donné raison à la maxime : « construisez et ils vont venir », estime le député libéral. L’école francophone a été construite et est maintenant victime de son succès, puisqu’elle n’est plus assez grande pour accueillir tous les enfants qui désirent y recevoir une éducation en français.

Darrell Samson, le député fédéral de Sackville—Preston—Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

« On veut reprendre notre langue, notre culture et qui nous sommes. On veut être fier de cela, et on veut contribuer à la dualité canadienne », lance M. Samson en présence du président du Conseil du Trésor, Scott Brison, venu faire l’annonce des investissements à Chezzetcook, vendredi.

Le président du Conseil du trésor du Canada, Scott Brison, fait une annonce faisant partie du Plan d'action pour les langues officielles, le 13 avril 2018 à Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

L’annonce donne à la région des « occasions propices pour amener des gens à visiter notre culture et notre langue », affirme M. Samson, qui fait valoir que la région d’Halifax attire beaucoup de touristes et que Chezzetcook peut se donner les moyens de profiter de cette manne.

Cette communauté ici va profiter de fonds pour des installations supplémentaires et infrastructures pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de personnes. Darrell Samson, député fédéral de Sackville—Preston—Chezzetcook

Beverly Hugli abonde dans le même sens. « La priorité est d’essayer d’améliorer notre site pour accueillir les touristes qui descendent à Halifax en croisière », indique-t-elle.

Mme Hugli estime que cet argent aidera à améliorer l'offre de cours de francisation dans sa communauté. « On va certainement demander notre part et on va voir ce qu'on pourrait faire pour continuer avec nos projets », dit-elle.

Beverly Hugli à Chezzetcook, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

Le Plan d'action pour les langues officielles annoncé par le gouvernement fédéral est le plus important de l'histoire en matière de langues officielles : 2,7 milliards $ sur cinq ans pour les communautés linguistiques canadiennes en milieu minoritaire.

La Nouvelle-Écosse compte plus de 95 000 résidents qui parlent le français, dont plus de 28 000 dont c’est la langue maternelle, selon le recensement de 2016.

Brenda Pickup, la présidente du Conseil communautaire du Grand Havre. Photo : Radio-Canada/Peter Dawson

Les organismes francophones de la grande région d'Halifax attendaient ce jour depuis longtemps.

Brenda Pickup, la présidente du Conseil communautaire du Grand Havre, affichait vendredi un optimisme prudent. « Ça reste à voir comment ces fonds seront distribués. Ça, c’est une partie de toute cette histoire-là qui n'est pas très claire pour nous présentement », admet-elle.

Mme Pickup est persuadée de pouvoir offrir encore « plus de services et de programmes » à la communauté francophone.

« Ça fait depuis presque 10 ans que l'enveloppe des organismes n'a pas été touchée, alors pour nous, c’est de vraies très bonnes nouvelles ! »

Avec les informations de Stéphanie Blanchet