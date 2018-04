Plus d'une centaine de parents et amis sont venus encourager les jeunes patineurs et patineuses de la région à l'aréna Conrad-Parent.

Des patineuses du Club de patinage artistique de Sept-Îles durant le spectacle du dimanche 15 avril 2018 Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Véronik Mallet a également offert une prestation aux spectateurs.

Pour elle, il s'agit d'une façon de remercier son premier club et le public qui l'encourage depuis le début de sa carrière de patineuse.

« C'est vraiment de montrer un plus haut niveau de patinage, indique Véronik Mallet. C'est une façon de remercier pour moi la population de m'avoir toujours soutenue. »

La patineuse Véronik Mallet Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Vraiment, c'est le fun, tu vois les petits qui ont des grands yeux quand ils me regardent et ils me font des bye bye partout, c'est vraiment le fun! Véronik Mallet

De jeunes patineuses inspirées à se dépasser par Véronik Mallet Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

La patineuse attend le résultat de tests médicaux avant de déterminer ses projets pour la prochaine année.

Avec les informations de Laurence Royer