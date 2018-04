« À compter du 14 mai, nous allons ouvrir un nouveau centre d’appels, et on veut embaucher plus de 200 employés bilingues », affirme Jean Tremblay, directeur du service aux clients chez S & P Data.

L’entreprise s’installera dans les locaux de l’ancien centre d’appels de Sears dans le centre commercial Madawaska, précise M. Tremblay.

S & P Data compte à l’heure actuelle huit centres en Amérique du Nord, y compris l’un à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Elle compte faire bientôt une annonce officielle pour celui d’Edmundston.

L’entreprise organise entre-temps une foire de l’emploi qui aura lieu le 19 avril à l’hôtel Best Western.

« Si vous voulez nous visiter, on vous invite à venir nous rencontrer avec votre curriculum vitae », souligne Jean Tremblay.