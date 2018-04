Le ministre des Finances Bill Morneau et la ministre du Revenu national Diane Lebouthillier ont annoncé que le gouvernement fédéral allait proposer des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin de ne pas pénaliser les grands-parents et les aidants naturels et leur permettre de toucher l’allocation canadienne pour enfants.

Un phénomène qui prend de l’ampleur

Des grands-parents doivent parfois prendre en charge leurs petits-enfants, les parents de ces derniers étant incapables de s'en occuper, ou s’en voyant retirer la garde.

Ce phénomène a pris de l’ampleur. Selon le recensement de 2016, il y a au Canada 32 520 enfants de 14 ans et moins qui vivent exclusivement avec leurs grands-parents. C’est une augmentation de 30 % en 15 ans.

Un programme depuis le 1er décembre à l’Île-du-Prince-Édouard

L'automne dernier, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a mis sur pied un nouveau programme d’aide financière pour les grands-parents et les aidants naturels qui doivent s’occuper d’enfants dont la sécurité est à risque s’ils vivent avec leurs parents.

En plus d’une allocation mensuelle de 700 $ aux grands-parents ou aidants naturels, le programme procurait une couverture médicale et dentaire ainsi qu’une assurance médicaments pour ces enfants.

Ces grands-parents risquaient cependant de perdre l’allocation canadienne pour enfants s’ils recevaient l'aide conférée par le nouveau programme provincial.

Tina Mundy, la ministre provinciale des Services à la famille et à la personne, avait déclaré que cela serait « inacceptable » et promis de régler la situation pour ces grands-parents.

Un enfant joue Photo : iStock

La ministre Diane Lebouthillier indique que les lois seront clarifiées pour permettre à ces grands-parents et à ces aidants naturels qui sont admissibles à une aide provinciale d’être aussi admissibles à l’aide fédérale, non seulement à l’Île-du-Prince-Édouard, mais dans toutes les provinces.

Un fardeau financier pour les grands-parents

Selon l’Île-du-Prince-Édouard, il y a 54 enfants vivant dans 47 foyers avec des membres de leur famille qui ne sont pas leurs parents. Du nombre, 39 enfants sont pris en charge par un ou plusieurs de leurs grands-parents.

Cette situation représente souvent un fardeau financier pour ces personnes âgées, qui n’avaient pas prévu de devoir à nouveau remplir un rôle parental.

Le Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard avait accusé le gouvernement libéral de la province de ne pas avoir clairement défini les critères d'admissibilité du programme, privant plusieurs grands-parents de l'aide financière. La ministre Mundy a réagi en promettant que que le programme serait élargi pour aider davantage de grands-parents.