Au cours de cette réunion qui a commencé à 10 h, M. Trudeau cherchera à faire entendre raison, selon lui, au chef du gouvernement britanno-colombien, John Horgan, qui refuse que les travaux de construction de l'oléoduc aillent de l'avant.

M. Horgan, arrivé à Ottawa samedi soir, tout comme son homologue albertaine Rachel Notley, estime que son opposition au projet permettra de protéger l'environnement et les citoyens de sa province, en empêchant la multiplication des risques de déversements pétroliers.

Malgré les apparences de bonne volonté de la part des trois premiers ministres, le professeur en sciences politiques de l'Université de l'Alberta Frédéric Boily estime qu'il est peu probable que les deux camps parviennent à se réconcilier.

« Si, d'aventure, M. Trudeau réussissait à réconcilier Mme Notley et M. Horgan, ce serait tout un exploit; on s'attend plutôt à ce que M. Trudeau, dans un premier temps, fasse baisser la tension entre les deux premiers ministres qui ne se parlent plus, et peut-être ralentir les ardeurs du gouvernement de Rachel Notley qui pourrait probablement, dès cette semaine, aller de l'avant avec un projet de loi pour réduire les exportations de pétrole vers la Colombie-Britannique », a ainsi déclaré M. Boily sur les ondes de RDI.

« On ne se retrouverait alors plus dans une guerre du vin, qui se déroulait il y a quelques semaines, mais dans une guerre de pétrole et de gaz, ce qui ferait encore monter la tension. »

Selon M. Boily, le premier ministre canadien devra donc chercher à afficher sa détermination, mais surtout à démontrer qu'il s'implique dans le dossier, contrairement à ce qu'affirment plusieurs détracteurs en Alberta.

Programme en péril

Toujours au dire de ce professeur, Justin Trudeau est confronté au risque d'échec de son projet de conciliation de la protection de l'environnement et du développement économique, l'une des pierres angulaires de son programme politique.

Il risque gros; c'est pourquoi on le voit maintenant afficher sa détermination à convaincre la Colombie-Britannique d'aller de l'avant. Frédéric Boily, professeur en sciences politiques de l'Université de l'Alberta

Frédéric Boily ne va toutefois pas jusqu'à parler d'une possible crise constitutionnelle entre les deux provinces de l'Ouest canadien.

Il convient de souligner, poursuit-il cependant, que le Québec, via une lettre écrite par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, « commence à manifester une certaine inquiétude ».

« Il y a un risque réel d'une escalade et que cela dégénère en crise constitutionnelle. »

Devant la tiédeur de l'Alberta et du gouvernement fédéral à se tourner vers les tribunaux pour forcer la reconnaissance de la préséance des compétences fédérales sur les pouvoirs politiques des provinces, M. Boily croit que Mme Notley et M. Trudeau pourraient plutôt délier les cordons de la bourse pour offrir des garanties financières à Kinder Morgan, ou encore bonifier les mesures de protection des côtes de la Colombie-Britannique.