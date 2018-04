Un texte de Frédéric Pepin

Harry Dennis est le propriétaire de la sucrerie Three Maples Sugar Camp à Marmora au nord de Belleville. Il espérait un temps plus doux, essentiel pour une bonne coulée de sève, mais la pluie et le froid sont au rendez-vous sur son terrain qui compte 1500 entailles et la sève, elle, coule peu.

Habituellement, si c’est une bonne année, nous sommes capables de récolter un litre de sirop par entaille, mais cette année, je n’ai même pas encore atteint la moitié de cette quantité. Harry Dennis, propriétaire, Three Maples Sugar Camp

La saison 2018 est donc particulièrement difficile pour cet acériculteur qui produit du sirop dans la région de Hastings depuis plus de 50 ans. S’il pense pouvoir produire peu de sirop d’érable, il est persuadé que ses clients comprendront.

Harry Dennis a du mal à recueillir autant de sève que d'habitude Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Meilleure saison dans le Sud

Un peu plus au sud, dans la péninsule du comté de Prince Edward, la saison est déjà terminée pour la plupart des producteurs et les récoltes sont bonnes. La quantité de sucre dans la sève est estimée à près de 2 %, soit la norme régionale. Avec ce taux de sucre, il faut en moyenne 55 litres de sève pour produire un litre de sirop.

Nous avons eu une excellente saison et nous avons atteint nos objectifs de production. Justin VanNiejenhuis, copropriétaire, Strictly Maple, Comté de Prince Edward

Selon l’Association des producteurs de sirop d’érable de l’Ontario, 2018 aura été une bonne saison dans l’ensemble de la province.

« La saison est loin d’être terminée cependant dans le Nord et dans l’Est. Nous avons eu des interruptions de production en raison des températures froides. Mais nous savons que le temps doux approche et nos membres seront en mesure de reprendre la production de sirop », explique Brian Bainborough, le président de l'Association des producteurs de sirop d’érable de l’Ontario.

Justin VanNiejenhuis, le copropriétaire de Strictly Maple dans le comté de Prince Edward dit que la saison a été excellente. Photo : Radio-Canada/Frédéric Pepin

Les impacts sur le consommateur devraient donc être nuls selon le professeur de distribution et politique agroalimentaires à l’Université Dalhousie à Halifax en Nouvelle-Écosse, Sylvain Charlebois.

Je ne pense pas que les prix vont augmenter tant que ça. L’industrie va toujours faire attention à ne pas faire trop peur au consommateur, parce qu’il faut le rappeler, le sirop d’érable, c’est un produit de luxe. Sylvain Charlebois, professeur de distribution et politique agroalimentaire à l’Université Dalhousie

Le professeur croit aussi qu’il est tout à fait normal qu’il y ait des saisons difficiles à cause des changements climatiques. Selon lui, ces perturbations seront de plus en plus nombreuses et ce facteur devra être pris en compte par les producteurs et les associations qui représentent leurs intérêts.