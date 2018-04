Logan Boulet avait signé récemment sa carte de dons d'organes. Après la collision, il a été maintenu en vie artificiellement, le temps de trouver des receveurs pour ses organes. Sa décision aurait permis de sauver six vies, selon Brian Friesen, un ami de sa famille. « Il va continuer à vivre à travers six personnes. Logan est un héros. Je sais que vous êtes fiers de lui et je le suis aussi », a affirmé Brian Friesen, un ami de la famille, devant un aréna rempli à craquer à l'occasion des funérailles.

Logan Boulet a incité des milliers de personnes à signer leur carte de don d'organes. Photo : Ligue de hockey junior de la Saskatchewan

Le geste de Logan Boulet a provoqué une hausse fulgurante du nombre de personnes qui ont signé leur carte de don d'organes partout au pays dans la dernière semaine. Selon Services de santé de l'Alberta, 12 000 personnes de plus que d'habitude ont signé leur carte de don d'organes entre dimanche et vendredi.

Lorsque Logan Boulet a signé sa propre carte cependant, il posait là un geste simple et discret, à l'image de sa personnalité positive et généreuse, selon Bruce Bell, l'un de ses anciens entraîneurs de hockey. « C'est typique de Logan, de poser ces gestes sans rien dire, se rappelle-t-il. Il avait toujours un sourire au visage, peu importe la situation. »

UNE COMMUNAUTÉ EN DEUIL

À l'aréna Nicholas Sheran, où se tenaient les funérailles, l'émotion était vive. Toute la communauté de Lethbridge est touchée par la mort de Logan Boulet et celle de 15 autres personnes de son équipe des Broncos. « On ressent cette perte et on se demande pourquoi c'est une personne si jeune ? Pourquoi est-ce arrivé à tous ces jeunes ? », se demande Charles Poytress, un ami des parents de Logan Boulet. « Tout le monde vit cela difficilement. »

Plus de 2000 personnes ont assisté à la cérémonie. Photo : Radio-Canada/Anis Rober Heydari

Le geste de Logan et la vague de solidarité immense qui a suivi ont toutefois mis un baume sur le coeur des résidents de Lethbridge. « C'est tellement touchant, affirme Cherie Birch, une amie d'enfance de la mère de Logan Boulet. Ça transforme un événement négatif en quelque chose de positif, vraiment. »