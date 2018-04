D’après le reportage de Julie Tremblay

René et Denis Landry ont vécu bien des histoires de pêche. Très jeunes, ils accompagnaient leur père en mer, au large de Baie-des-Sables, pour taquiner le poisson.

Depuis, les temps ont bien changé. Ils ont vu la pêche à la morue cesser et le crabe gagner en popularité, mais aussi les bateaux et les gréements de pêche se perfectionner avec le temps. Et si leurs voyages en mer les ont parfois fatigués, leur amour du métier, lui, reste intact, après 50 ans.

Il y a pas plus beau métier que ça. Denis Landry, pêcheur

« Tu pars le matin, tu sais pas avec quelle température, tu vois le lever du soleil, le coucher du soleil, le vent est jamais sur le même bord.... des fois ça brassait...Les pêcheurs que ça fait 50 ans, ils savent, ç'a pas toujours été facile, mais on aimait ça. Ça serait à recommencer, je ferais la même chose. »