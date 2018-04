Un texte de Laurence Royer

Une trentaine de skieurs et de planchistes ont pris part à une descente en ski ou en planche à neige qui se termine dans un bassin d'eau.

Le Ski Splash n’avait pas eu lieu depuis plusieurs années, probablement en raison de la baisse de popularité de l’événement, estime le directeur logistique de la station, Julien Picherit. Mais récemment, plusieurs membres de la station avaient réclamé son retour.

Beaucoup d’anciens avaient le souvenir que c’était un succès et ils y ont passé de beaux moments. Julien Picherit, directeur logistique de la station récréotouristique Gallix

Il s’agit d’un retour réussi selon les organisateurs. Le directeur général de la station, Alexandre Pearson, se dit satisfait du nombre de personnes qui ont relevé le défi malgré le vent et le froid.

Les participants ont aussi apprécié leur expérience.

Ça a été une belle débarque, deux belles débarques même. J’ai hâte d’aller me changer. J’ai froid, mais ça a été le fun. Patrick Bourgoin, participant

Fin de saison

Le directeur général de la station tire un bilan positif de la saison qui se conclut dimanche. Alexandre Pearson indique que les fortes précipitations ont attiré un grand nombre de skieurs et de planchistes dans les pentes.