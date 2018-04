Un texte de Marc-Olivier Thibault

Plusieurs de ses enfants ont livré des témoignages afin de saluer la mémoire de leur père.

Parmi les présents, le ministre des Forets, de la Faune et des Parcs et ministre régional Luc Blanchette qui a assisté à la cérémonie.

Il tenait à être présent afin de remercier Michel Perron pour sa contribution à la société québécoise.

« Ça a été vraiment un joueur clef pour le développement de l'industrie forestière québécoise et en Ontario. Et même à travers leurs différentes entreprises, il avait des entreprises d'hélicoptères, etc. C'est des géants qu'on a eus. Il ne s'en fait de moins en moins des grosses familles comme ça, on pense à Jean, à Normand et à Michel évidemment. Et ça a été très important pour la société québécoise », explique le ministre Blanchette.

Plusieurs dizaines de personnes ont rendu un dernier hommage à Michel Perron à l'église Saint-André de La Sarre. Photo : Radio-Canada/Marc-Olivier Thibault

L'ancien maire de La Sarre Normand Houde et le député d'Abitibi-Ouest François Gendron étaient aussi présents aux funérailles.

Ce dernier a bien connu la famille Perron dont Michel qu'il n'hésite pas à qualifier de bâtisseur.

« M. Perron s'est impliqué beaucoup. Alors c'est une famille que je vénère parce que c'est une famille de bâtisseur, c'est des gens d'une taille très très importante dans le milieu. Alors je pense qu'il faut avoir de la considération et du respect pour des hommes qui ont donné comme ça », raconte François Gendron, député d'Abitibi-Ouest.

C'est un grand bâtisseur, un mécène extraordinaire, d'une générosité du coeur. François Gendron

Michel Perron est l'un des fondateurs de l'entreprise Normick Perron de La Sarre. Il est décédé le vendredi 6 avril, à l'âge de 85 ans.