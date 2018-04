Les œuvres de Mozart, Schubert, Beethoven, mais aussi du compiteur québécois Olivier Larue seront à l’honneur lors de ce spectacle qui marque la fin de la première saison de Dina Gilbert à la tête de l’Orchestre symphonique de l’Estuaire.

Cette saison a été pour moi extraordinaire. Dina Gilbert, cheffe d'orchestre de l'OSE

« Je sens tellement une belle complicité avec le public et avec les musiciens, c’est un plaisir chaque fois que je reviens ici », affirme la cheffe d’orchestre.

L'Orchestre symphonique de l'Estuaire en répétition Photo : Radio-Canada

Elle raconte recevoir beaucoup de commentaires après chaque spectacle, et elle aime avoir ce lien privilégié avec le public bas-laurentien.

Dans la dernière année, Dina Gilbert a travaillé à séduire un plus large public en organisant notamment des ateliers dans les écoles et en proposant des concerts diversifiés et accessibles.

« J’ai fait une balance entre du répertoire qui est très connu et aussi du répertoire qui est hyper intéressant, mais qui est moins joué, parce que justement je voulais piquer la curiosité des gens en invitant des solistes au marimba, en ayant une pièce de Louise Farrenc, qui n’est presque jamais jouée », explique Mme Gilbert.

Dina Gilbert, directrice musicale de l'OSE Photo : Radio-Canada

D’avoir vu la réaction du public, qui a été extrêmement favorable à ces nouvelles découvertes, je me suis dit : '' le public ici est prêt à oser, à découvrir des choses '', donc c’est là-dessus que je veux bâtir ma philosophie de directrice musicale. Dina Gilbert, cheffe d'orchestre de l'OSE

Dina Gilbert se dit déjà très emballée à l’idée d’entamer une prochaine saison à la tête de l’OSE.

D’après les informations de Xavier Lacroix