Ibrahim, 14 ans, et sa mère Rehab viennent de Quatinah en banlieue de Homs. C'est là que deux sites de production et de stockage présumé d'armes chimiques ont été bombardés vendredi par les Américains, les Français et les Britanniques. Ils habitent maintenant à Jonquière avec leur famille, loin des bombes et de leurs proches. Aujourd'hui, ils sont partagés entre soulagement et inquiétude.