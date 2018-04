La grande majorité des foyers affectés se trouvent dans le corridor entre Toronto et Windsor.

La situation fluctue grandement. Le nombre de foyers était de 8000 en milieu d'après-midi, de 10 000 vers 14 h et de plus de 15 000 en début de soirée. Hydro One met à jour une carte des foyers affectés sur son site web.

La panne qui avait privé 15 000 foyers d'électricité samedi matin à St. Catharines, dans le Niagara, s'est résorbée en milieu d'après-midi.

De son côté, Hydro Toronto ne signale aucune panne, mais affirme qu'une trentaine d'équipes était sur un pied d'alerte en cas de panne.

Les intempéries causent aussi des maux de tête aux automobilistes.

Vols annulés

À l'aéroport Pearson, près du tiers des départs et des arrivées de la journée ont été annulés. C'est aussi le cas à l'aéroport Billy-Bishop, au centre-ville de Toronto.

Les compagnies aériennes avisent les voyageurs de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.