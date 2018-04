« Mère Bruyère et les Sœurs de la Charité ont été les instigatrices et les fondatrices de plusieurs œuvres caritatives dans notre communauté, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, et leur œuvre se poursuit encore aujourd’hui », s'est réjoui l'archevêque d'Ottawa, Mgr Prendergast, par voie de communiqué.

Élisabeth Bruyère a fondé les Soeurs de la Charité d'Ottawa, alors Bytown, en 1844. Une rue à Ottawa et deux rues à Gatineau portent son nom, tout comme l'Hôpital Élisabeth-Bruyère.

Des démarches sont entamées depuis plusieurs années pour obtenir sa béatification.