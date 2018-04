Un texte de François Robert



La minière avait rappelé les représentants syndicaux à la table de négociation vendredi matin.

Un travailleur de Rio Tinto IOC à Sept-Îles Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Le coordonnateur régional du syndicat des Métallos pour la Côte-Nord, Nicolas Lapierre, a confirmé, samedi matin, qu’une entente de principe avait été conclue avec l’employeur.

« L’entente sera recommandée cette semaine lors de deux assemblées à Sept-Îles, mercredi et jeudi pour les deux assemblées de Sept-Îles, et je pense [que ce sera] plus tôt dans la semaine pour le Labrador, a indiqué Nicolas Lapierre. Il y a une entente de principe après 28 heures de négociations intensives. »

Nicolas Lapierre, coordonnateur régional du syndicat des Métallos pour la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Marc-Antoine Mageau

Nicolas Lapierre n’a pas voulu donner de détails sur l’entente de principe avant de l’avoir expliquée aux syndiqués concernés.

Les syndiqués revendiquaient notamment une révision du régime de retraite, de meilleures conditions pour les employés temporaires et des protections en cas d'automatisation des procédés causés par les changements technologiques.