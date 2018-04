La principale porte-parole du Pentagone, Dana White, a précisé lors d'un point de presse samedi que ces frappes avaient été lancées afin de « miner la capacité de la Syrie à utiliser des armes chimiques à l'avenir ».

Les bombardements visaient à punir le président syrien, Bachar Al-Assad, pour une attaque chimique qui aurait été effectuée par son régime le 7 avril contre des civils et à le dissuader de recommencer.

Mme White a affirmé que les frappes ne marquaient pas un changement dans la politique étrangère américaine et ne constituaient pas une tentative pour destituer le président Al-Assad.

Elle a toutefois ajouté que les États-Unis ne pouvaient pas tolérer des violations aussi sérieuses du droit international.

La porte-parole a également exhorté la Russie à respecter sa promesse et de s'assurer que le régime syrien ne recourrait plus aux armes chimiques.

Les frappes occidentales contre le régime syrien, « précises, importantes et efficaces », ont porté un tel coup au programme chimique syrien qu'il « mettra des années à s'en remettre », a pour sa part affirmé un haut responsable du Pentagone, le général Kenneth McKenzie.

Les défenses anti-aériennes russes n'ont pas été activées et celles du régime syrien ne l'ont été qu'après la fin des frappes, a ajouté le général McKenzie au cours d'une conférence de presse.

« Aucun des avions ou missiles utilisés pendant cette opération, n'a été atteint par la défense anti-aérienne syrienne », a-t-il déclaré, notant qu'en envoyant des missiles non-guidés après les frappes, le régime syrien a pris le risque de faire des victimes civiles.

« Nous n'avons aucune indication que la défense anti-aérienne russe ait été utilisée », a-t-il précisé.

« Une attaque aérienne parfaitement exécutée »

Le président Donald Trump a de son côté louangé les militaires américains et leurs alliés. « Une attaque aérienne parfaitement exécutée hier soir. Merci à la France et au Royaume-Uni pour leur sagesse et la puissance de leur belle armée. On n'aurait pas pu obtenir un meilleur résultat. Mission accomplie ! », a-t-il publié sur Twitter.

« Tellement fier de notre grande armée qui sera bientôt, grâce aux milliards de dollars de budget supplémentaire débloqués sous mon administration, la meilleure que notre pays ait jamais eue », a-t-il ajouté ans un second tweet.

En 2003, le président américain de l'époque, George W. Bush, avait annoncé la fin des principales opérations de combat en Irak sur un porte-avions américain rentrant du Golfe, avec la bannière « Mission accomplie » derrière lui, proclamation qui s'est rapidement révélée prématurée.