Les services d'urgence ont été appelés sur les lieux peu après 20h30.

Selon les premières constatations, le travailleur aurait chuté d'un chariot élévateur. Son décès a été constaté sur place.

Un témoin a été transporté à l'hôpital pour traiter un choc nerveux.

L'enquête pour déterminer la cause et les circonstances entourant cette chute mortelle sera menée par la Sûreté du Québec et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).