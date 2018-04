Une entrevue de Louis-Philippe Ouimet

Lydia Képinski se considère autant comme une artiste que comme une femme d’affaires et s’oppose à ceux qui verraient ces deux vocations comme incompatibles.

« Je pense que c’est important d'être maître chez nous (...), d’avoir la main dans ses affaires et de voir l’argent passer », affirme-t-elle.

« Des fois, il y a des artistes qui disent "ah non, moi je ne veux pas parler d’argent, l’argent, ça me fait chier, moi je fais de l’art, moi je suis un poète", dit-elle. Tu es dans une société capitaliste, et ce n’est pas avec des poèmes que tu vas détruire le capitalisme, c'est un système trop établi. »

« Moi, en tant qu'entreprise, dans un système capitaliste, j'ai plus de pouvoir qu'un citoyen », ajoute-t-elle.

L’artiste croit que les musiciens de sa génération, qui ont grandi alors que l’industrie du disque s’écroulait, ont davantage le réflexe de se débrouiller avec peu de moyens.

« Je pense qu’on est hyper créatifs pour trouver des moyens de rentabiliser ce qu’on fait. […] C’est sûr que c’est toujours intéressant que ce soit lucratif. »

De la pop soignée

Pour expliquer tout l’intérêt médiatique entourant la sortie de son premier album au début du mois d’avril, Lydia Képinski répond « humblement » que c’est parce que « les chansons sont bonnes ».

La jeune chanteuse se réclame de la musique populaire.

C’était important qu’il y ait du rythme, de la cadence, et que ce soit le fun à écouter. Et ce n’est pas parce que les sujets sont dramatiques qu’on ne peut pas danser dessus. Lydia Képinski

Parmi ses sources d'inspiration, elle cite le chanteur André Fortin et le groupe Harmonium, mais aussi Serge Gainsbourg, et notamment l'album Histoire de Melody Nelson, comme influence musicale majeure

« Par rapport à l’équilibre de la pop, pour moi, Serge Gainsbourg, c’est la quintessence. […] Il a réussi à faire une musique qui est originale, qui plaît et qui est populaire. »

Lydia Képinski a affirmé un jour, au sujet de la sortie de son premier album : « ça passe, ou ça casse ».

« À date, force est de constater que ça fonctionne très bien », se félicite-t-elle.