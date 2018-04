Entendre que tout rêve de Jeux olympiques à Calgary en 2026 pourrait mourir dès la semaine prochaine a provoqué une prise de conscience brutale pour l'ex-nageur olympique Mark Tewksbury. « Ça a vraiment été un choc qui nous a réveillés. Les athlètes n’ont pas vraiment été entendus dans tout cela », dit-il.

Le fondeur paralympique Brian McKeever ne tient pas à une candidature de Calgary à tout prix, mais croit qu’il est beaucoup trop tôt pour abandonner l’idée, sans avoir toutes les données disponibles quant aux coûts.

« On n’a pas la facture complète, on ne peut pas savoir exactement combien ça peut coûter parce que l’exploration n'est pas allée assez loin. C'est prématuré de dire non, sans avoir vraiment exploré les options. On veut voir ce que ça peut donner » explique-t-il.

Selon un sondage commandé par Saut à ski Canada et publié cette semaine, 55 % des Calgariens et 62 % des Albertains sont en faveur d’une candidature de Calgary.

Un signe encourageant pour l'ancienne patineuse de vitesse et triple médaillée olympique Catriona Le May Doan.

Je trouve ça encourageant que tout le monde veuille plus d’informations et j'espère que la Ville va entendre les citoyens. Catriona Le May Doan, médaillée olympique

Selon Catriona Le May Doan, de nouveaux Jeux olympiques apporteraient aussi du nouveau financement pour rénover les installations de 1988, qui sont encore utilisées par des athlètes, mais aussi de nombreux Calgariens.

« Moi aussi, j'ai encore des questions, tempère-t-elle toutefois. Mes enfants sont ici et je ne veux pas que dans 20 ou 30 ans, ils payent encore pour les Jeux. C’est pour cela que je veux encore faire de l'exploration et je crois que c'est mon droit d'avoir la chance de parler. »