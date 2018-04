« C’est une coproduction de cinq maisons d’opéra, donc c’est un événement en soi. Il fallait trouver une époque, un thème qui permettait à tout le monde d'être satisfait », dit Alain Gauthier.

Alain Gauthier a mis en scène « La Traviata ». Photo : Radio-Canada

L’opéra du Manitoba, l’opéra d’Edmonton, l’opéra Pacific de Victoria, l’opéra de Vancouver et l’Opéra de Montréal ont collaboré pour mettre sur la scène des cinq villes.

La Traviata raconte l’histoire tragique de l’amour entre la courtisane Violetta Valéry et Alfredo Germont au 19e siècle. Des soucis financiers et les exigences du père d’Alfredo mènent à leur rupture. Violetta se retrouve dans la misère. Tuberculeuse, elle est à l’agonie quand Alfredo lui revient, et trépasse dans les bras de son amant.

« 1920 c’est quand même plus près de nous, donc c’est peut-être des émotions qui se rapproche un peu plus de nous », explique le metteur en scène. Il note qu’il s’est inspiré de danses des années 1920, comme le charleston, pour le mouvement des personnages.

Une scène de « La Traviata » mis en scène par Alain Gauthier Photo : Radio-Canada

« Les attitudes des personnages changent, les gens ne marchaient pas ou ne s'habillaient pas de la même manière dans les années 1920 [...] Les gens fumaient, ils avaient des porte-cigarettes », dit-il, en notant que cela donne de la couleur à la production.

Il y aura deux autres représentations de l’opéra à Winnipeg, le 17 et le 20 avril.

Avec des informations de Samuel Rancourt