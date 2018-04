Avec les informations d’Émélie Rivard-Boudreau



Lundi, une cinquantaine d'élèves de la polyvalente Le Carrefour ont contrevenu aux règles vestimentaires et ont été rencontrés par la direction. Les élèves ont eu le choix de se changer avec des vêtements prêtés par l'école ou ont pris la décision de retourner à la maison. Une pétition circule aussi dans l'école.



La conseillère en communication de la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, Caroline Neveu, explique que les élèves ont le droit de revendiquer, mais qu'ils doivent respecter les règlements de l'école et utiliser les canaux en place pour faire valoir leur point de vue.



« Ces élèves ont été rencontré par la direction de l’école afin de leur donner le sens du règlement et ils ont été informés des bons canaux de communication à utiliser pour faire leur revendications, soit de rencontrer les membres du conseil étudiant et les représentants au conseil d’établissement », affirme Caroline Neveu.



Mme Neveu soutient qu’une communication a été transmise à tous les parents de la polyvalente pour les aviser de l’importance du respect des règlements de l’école. Elle affirme que la CSOB sollicite la collaboration de ces derniers pour faire appliquer le règlement.

Le conseil étudiant a donc invité les élèves à une assemblée mardi prochain, le 17 avril, sur l'heure du midi, pour les consulter sur les règles concernant les tenues vestimentaires.

À lire également : Code vestimentaire : une première victoire pour les carrés jaunes

Une victoire cette semaine



Plus tôt cette semaine, le mouvement a remporté une première victoire à Québec. Les shorts à la mi-cuisse et les camisoles à bretelles minces seront autorisés à compter de la prochaine année scolaire à l'École Joseph-François-Perrault.



Le port de la casquette et du capuchon sera quant à lui accepté dans l'école, mais pas dans les salles de classe.