Une analyse de Martine Biron

Les débats sur cet enjeu n’ont jamais été sereins. Avant l’adoption de la loi, l’ancien maire de Montréal, Denis Coderre, qui craignait de devenir une « police de la burqa » avait mis son poing sur la table et menaçait de ne pas respecter la loi. Le premier ministre l’avait rappelé à l’ordre, lui indiquant clairement que la loi allait s’appliquer à l’ensemble du territoire québécois et que c’était la prérogative de son gouvernement de le faire.

La nouvelle mairesse Valérie Plante, visiblement du même avis que son prédécesseur, s’est montrée très ouverte au port de signes religieux chez les policiers du SPVM. Sa position respecte l’esprit de la loi qui dit que les services de l’État doivent être donnés et reçus à visage découvert. Autrement dit, la loi permet à un travailleur au service de l’État de porter, s’il le désire, un signe religieux apparent. Théoriquement, il pourrait être possible pour un professeur ou même pour un juge de porter un tchador au travail.

Mais la théorie est devenue réalité cette semaine et le visage de la réalité s’est avéré plutôt sympathique. Sondos Lamrhari est née au Québec et elle a des convictions religieuses. On l’a vue, coiffée d’un hijab, entourée de ses amies cheveux au vent, arriver tout naturellement à son cégep pour suivre ses cours en techniques policières.

Le clivage entre Montréal et le reste du Québec est devenu particulièrement apparent. Et c’est dans ce contexte que le discours du premier ministre a aussi soudainement évolué. Philippe Couillard s’est montré beaucoup moins strict à vouloir imposer la loi sur tout le territoire. En conférence de presse jeudi, le premier ministre s’est dit ouvert à déléguer aux chefs de police et aux autorités municipales la décision d’autoriser ou non le port de signes religieux sur leur territoire.

Ça, c’est un contexte qui est montréalais, ce n’est pas du tout le même contexte à Québec ou chez moi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, dire qu’il y a un principe général qui s’applique à tout le monde, quel que soit le contexte, c’est illogique et c’est une mauvaise décision de politique publique. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard

Évidemment, la loi prévoit qu’un travailleur puisse réclamer un accommodement religieux s’il se sent lésé.

Électoralisme?

Il est tentant d’associer le changement de ton du premier ministre au rendez-vous électoral qui aura lieu dans moins de six mois. Si le Parti libéral du Québec (PLQ) a consolidé ses appuis dans la métropole, ce n’est pas le cas en région.

Le dernier sondage Léger place les libéraux en troisième position auprès de l’électorat francophone. Dans la région de Québec, la Coalition avenir Québec (CAQ) domine avec 47 % des intentions de vote contre 22 % pour les libéraux. Ainsi, hors Montréal, la position libérale sur le port des signes religieux n’est pas très populaire. Les partis d’opposition, qui ont plus à gagner en banlieue et en région, ne manquent pas une occasion d’attaquer le gouvernement sur cette question.

Philippe Couillard a visiblement décidé de s’ajuster.