Marie-Ève Proulx a été directrice générale des Forums jeunesse et directrice de la Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec.

Elle a ensuite travaillé dans le réseau des Universités du Québec et au Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins.

Mme Proulx a été élue mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud lors du scrutin de 2009.

La candidate caquiste est maintenant entrepreneure et a démarré son entreprise en coaching professionnel.

La candidate affirme avoir trois priorités pour la circonscription : l’occupation et le développement du territoire, l’économie de la région et l’éducation.