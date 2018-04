C'est bien connu, les fruits et les légumes frais sont parmi les aliments les plus chers sur la facture d'épicerie.

Mais le programme « Manger Frais Chaleur », dans la région allant d'Allardville à Pointe-Verte, veut renverser cette tendance.

« Vous aurez la possibilité de commander un sac de fruits et de légumes une fois par mois dans un de nos centres de distribution », explique Jessica Mangold, coordonnatrice de la sécurité alimentaire, Réseau d'inclusion communautaire Chaleur.

Un sac d'environ 11 kilogrammes coûte 15 dollars. On estime sa valeur réelle entre 35 et 40 dollars.

« On aura toujours six produits de base qui seront toujours présents, qui sont les oranges, les pommes, les bananes, les pommes de terre, les oignons et les carottes, souligne Jessica Mangold. Ensuite, selon le fournisseur, on aura des produits différents chaque mois. »

Jessica Mangold, coordonnatrice de la sécurité alimentaire, Réseau d'inclusion communautaire Chaleur Photo : Radio-Canada/François Vigneault

L'organisme a une entente avec un fournisseur de Fredericton, mais compte éventuellement s'approvisionner aussi localement. « On a déjà des agriculteurs intéressés pour nous aider sur ce programme », assure-t-elle.

Tout le monde peut profiter du programme et ce, peu importe son budget. Seule contrainte : il faut payer des frais de cinq dollars pour devenir membre.

Le programme est bien reçu du côté des professionnels de la santé. « Finalement, t'as quelque chose qui promeut les aliments qui sortent directement de la terre, dit avec soulagement le docteur Samuel Daigle. Quand on regarde à la télévision, toutes les [publicités sont] pour des produits qui sont transformés. »

Les premiers sacs de fruits et de légumes seront disponibles le 9 mai prochain.

D’après un reportage de François Vigneault