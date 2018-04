Cet argent permettra de faire l'acquisition d'équipements spécialisés pour produire des pièces de carrosserie de très grande dimension. La direction vise aussi une augmentation de la productivité.

« On travaille avec des stagiaires : on les amène et on les forme au niveau qu'on veut en production et des journaliers qu'on va transformer en spécialistes dans notre domaine. C'est notre plus grand défi, parce que les contrats, on les a actuellement, mais on a besoin de main-d'œuvre et d'augmenter notre vitesse de production », mentionne Éric Chênevert, directeur de Verbom.

En février dernier, la direction annonçait l'implantation d'une chaîne de production destinée à fabriquer des pièces pour le nouveau véhicule utilitaire sport de Tesla, le modèle X. Depuis deux ans, l'entreprise est passée de 12 à près de 130 employés.

« On travaille beaucoup avec les écoles, précise également M. Chênevert. On s'implique énormément avec le cégep, le [Centre] 24-juin et une école de Québec en machinage. »